"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение

Все началось с того, что на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Евгений Плющенко опубликовал видео из бани, в которую отправился в компании шестилетнего сына Александра, более известного как Гном Гномыч. "Баня – это наше все💪🏻", – горделиво заявил прославленный фигурист.
Пока большинство подписчиков радовались за спортсмена и его наследника, некоторые предположили, что Плющенко не в бане, а в сауне. В разговор вмешались преданные поклонники. На уточнение некой дамы, что это сауна, кто-то язвительно отреагировал: "И все Вы знаете. Вы живете у Плющенко?" Ответ последовал сенсационный: "Да. Я его любовница!"
Этой переписки уже нет в аккаунте Евгения. Однако "Экспресс газета" успела сделать скриншот короткой, но интересной перепалки.
На днях в Сети появилась информация о том, будто Евгений Плющенко уже два года изменяет жене, музыкальному продюсеру Яне Рудковской и даже живет на две семьи. По слухам, любовница фигуриста – модель из Санкт-Петербурга. Говорят, когда Яна Рудковская узнала о неверности мужа, заставила его обвенчаться, чтобы сохранить брак.
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