Алибасова жестко избили на шоу "Пусть говорят"

Виолетта Гришина, у которой от Бари Алибасова – младшего есть годовалая дочь, рассказывала, что ей удалось наладить отношения с мужем. Тем не менее выяснилось, что тот отказывается помогать дочери материально и не горит желанием видеть ребенка.
Чтобы разобраться в ситуации, герои пришли на программу "Пусть говорят". Алибасов-младший всячески пытался унизить супругу, отмечая, что всем в жизни она обязана ему. Такое поведение задело родных Виолетты. В студии появился ее брат Илья.
Разъяренный молодой человек накинулся на Бари и принялся избивать его. Любопытно, что бизнесмен, которого часто обвиняют в поднятии руки на женщин, не сопротивлялся, когда Гришин отвешивал ему тумаков. По всей видимости, растерялся от такого напора, сообщает StarHit.
"Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик!
Хватит поливать сестру грязью! Я тебя ненавижу! Лучше откажись от дочери", – жестко высказался Гришин в эфире программы "Пусть говорят". Виолетта спокойно отреагировала на потасовку. Девушка подчеркнула: Илья сделал то, что "хотели сделать миллионы мужчин в нашей стране".
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