Бари Алибасов высказался о беременности любовницы

Девушка утверждает, что находится уже на втором месяце. Долгое время она думала, что утренняя тошнота вызвана стрессом. Потом она обнаружила задержку и решила сделать тест. В результате – заветные две полоски.
По словам Марии, теперь она намерена пройти полное обследование в Праге. Там у нее живет брат.
Тем временем, отца будущего ребенка Клюева не спешила оповестить. Бари узнал об этом из разговора с журналистами "Вокруг.тв". После услышанного, сын продюсера отметил, что это прекрасная новость.
Но позже он признался, что не понимает, как это могло произойти. Ведь, по словам Алибасова-младшего, девушка приходила исключительно на порку, никакого интима между ними никогда не было.
"Может она выкрала мой сперматазоид, не знаю. Надо узнать, где она его взяла и если точно мой, то буду рад ребенку", – заявил звездный наследник.
Напомним, недавно между Марией и Бари разразился громкий скандал. Девушка обвинила шоумена в избиении. Она утверждала, что он напал на нее во время ссоры и нанес 26 ударов тупым предметом. Алибасов-младший свою вину отрицает.
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