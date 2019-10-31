Заявившей о беременности любовнице Алибасова сделали УЗИ прямо на шоу

В студии ток-шоу Мария Клюева поведала, что находится на втором месяце беременности. Обнаружив задержку, она сделала экспресс-тест, который купила в обычной аптеке. В результате – заветные две полоски. По словам Марии, теперь она намерена пройти полное обследование в Праге. Там у нее живет брат.
Присутствующие на съемках эксперты спросили у Клюевой, сдавала ли она анализ на определение ХГЧ – хорионического гонадотропина, гормона, который вырабатывается в теле каждой беременной женщины. Девушка ответила отрицательно, а после этого заявила, что страдает редким генетическим заболеванием, поэтому исследования с забором крови ей противопоказаны.
В студии "На самом деле" появился Бари Алибасов-младший. Предполагаемый отец не верит, что любовница могла забеременеть от него.
"Я представления не имею, как у меня может быть ребенок с женщиной, с которой у меня больше трех месяцев не было вообще никакой связи", - высказался бизнесмен.
В рамках шоу "На самом деле" Марию Клюеву осмотрел медик. Врач ожидал героиню в отдаленной гримерке. С помощью аппарата УЗИ он провел диагностику.
"Мы провели ультразвуковое исследование, маточной беременности не выявлено. Могу отметить большие размеры матки для девушки, как она утверждает, нерожавшей. Это может быть связано с каким-то заболеванием", - резюмировал доктор в эфире ток-шоу "На самом деле".
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