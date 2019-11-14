"Я прошла все круги ада": Рудковская не оправдала надежд Плющенко

Через пару дней, 16 ноября, на телеканале "Супер" выйдет новая серия реалити-шоу "ЯнаСупер", рассказывающая о жизни музыкального продюсера Яны Рудковской за кулисами светских вечеринок. Яна решилась на этот проект, чтобы доказать, какие титанические усилия ей пришлось приложить для достижения успеха. В съемках принимали участие муж Яны, прославленный фигурист Евгений Плющенко, их шестилетний сын Александр (более известный под псевдонимом Гном Гномыч), а также ближайшее ее окружение.
Во втором эпизоде телешоу Рудковская и Плющенко открыто расскажут о личных проблемах на приеме в центре репродуктивной медицины. Яна признается, что неоднократно прибегала к ЭКО, но все ее попытки зачать ребенка не увенчались успехом. "На протяжении двух лет раз в полгода у нас были попытки забеременеть. Я прошла все круги ада с гормонотерапией и в последнее время для моего организма это шаг сложный", – призналась Яна Рудковская.
Музыкальный продюсер не оправдала надежд супруга, мечтающего о большом количестве детей. "Когда мы начали встречаться с Яной, я сказал, что хочу много детей, я хочу пятерых. Я не исключаю, что у нас будут усыновленные дети", – заявил Евгений Плющенко.
Яна Рудковская предложила мужу вариант суррогатного материнства. Однако фигурист категорически против такой идеи. Понимает риски и сама Яна. "У суррогатной матери абсолютные права на ребенка. В тот момент, когда она будет подписывать документы и увидит, что передает ребенка Рудковской с Плющенко, ее может перемкнуть. Я понимаю, почему Филипп все делал в Америке, но надежды не теряю", – призналась в интервью Яна Рудковская.
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