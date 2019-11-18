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Шоу-бизнес

Раскрыта правда о здоровье загремевшего Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ рассказал о состоянии близкого друга. Выяснилось, что 84-летний Армен Джигарханян имеет целый букет болезней.
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По словам продюсера, у артиста большие проблемы. Он практически не выходит из клиник. "Больница – дом, больница – дом. У него с рукой проблема, у него с двигательным аппаратом проблема, но он все равно думает о работе", – заявил Рудинштейн. Друг сильно переживает за самочувствие режиссера.

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Беспокоится о здоровье Армена Джигарханяна и его экс-супруга – 76-летняя Татьяна Власова. Она призналась, что сопереживает артисту. "Как он это все выдерживает?" – удивилась она и добавила, что всегда готова помогать бывшему избраннику. Ранее Власова привезла звезде из Греции козий сыр, который сварила сама.

По словам близкого друга Армена Джигарханяна Артура Согомоняна, рядом с актером находится человек, который за ним присматривает. "Есть человек рядом с ним. "Проводится профилактическая поддерживающая терапия. Он должен раз в два-три месяца ложиться в больницу, чтобы прокапаться. Впереди зима. Надо, чтобы он не заболел", – поделился Согомонян. Он выразил надежду, что Армен Джигарханян в следующем году будет чаще появляться на публике.

Напомним, что несколько дней назад режиссер был помещен в больницу. Также известно, что ранее артист принял у себя дома премьер-министра Армении и попросил организовать гастроли своего театра в этой стране. 

Автор: 18 ноября 2019, 13:22
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Автор, у вас есть филологическое образование или хотя бы чутьё языка? Если сейчас Татьяна Сергеевна рядом с Арменом Борисовичем, то почему в настоящем времени, по вашему выражению, вы говорите о нём как о " бывшем избраннике". Это речевая ошибка. Но принципиально другое. Мы рады видеть их вместе.
Гость
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Было бы наивно думать, что на девятом десятке лет любой человек обретает вдруг вторую молодрсть. Еще никто никогда не победил старость. Но поддерживать здоровье надо, и очень правильно близкие так заботятся.
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