Раскрыта правда о здоровье загремевшего Джигарханяна

По словам продюсера, у артиста большие проблемы. Он практически не выходит из клиник. "Больница – дом, больница – дом. У него с рукой проблема, у него с двигательным аппаратом проблема, но он все равно думает о работе", – заявил Рудинштейн. Друг сильно переживает за самочувствие режиссера.
Беспокоится о здоровье Армена Джигарханяна и его экс-супруга – 76-летняя Татьяна Власова. Она призналась, что сопереживает артисту. "Как он это все выдерживает?" – удивилась она и добавила, что всегда готова помогать бывшему избраннику. Ранее Власова привезла звезде из Греции козий сыр, который сварила сама.
По словам близкого друга Армена Джигарханяна Артура Согомоняна, рядом с актером находится человек, который за ним присматривает. "Есть человек рядом с ним. "Проводится профилактическая поддерживающая терапия. Он должен раз в два-три месяца ложиться в больницу, чтобы прокапаться. Впереди зима. Надо, чтобы он не заболел", – поделился Согомонян. Он выразил надежду, что Армен Джигарханян в следующем году будет чаще появляться на публике.
Напомним, что несколько дней назад режиссер был помещен в больницу. Также известно, что ранее артист принял у себя дома премьер-министра Армении и попросил организовать гастроли своего театра в этой стране.
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