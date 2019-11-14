Друг раскрыл подробности госпитализации Джигарханяна

Оказывается, артист проходит в больнице профилактическое обследование. Скоро он уже вернется домой.
"Армен Борисович не в реанимации. Он каждые два-три месяца проходит обследования. Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай. Через два-три дня будет дома", – цитирует Согомоняна РИА Новости. Ранее ряд СМИ сообщили, что Армен Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии, якобы у него якобы обострились хронические заболевания.
Состояние 84-летнего Армена Джигарханяна описывалось как крайне тяжелое. Напомним, в августе этого года появилась информация об экстренной госпитализации актера. Однако позже эту информацию опровергли представители театрального режиссера.
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