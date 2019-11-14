Цымбалюк-Романовская с бульоном и клюквенным компотом рвется в больницу к Джигарханяну

Звезда помнит все гастрономические предпочтения своего экс-избранника, за которым ухаживала долгие годы. Одним из таковых является знаменитый клюквенный компот ее мамы, которым Виталина Цымбалюк-Романовская потчевала режиссера. По ее мнению, не помешает 84-летнему Джигарханяну в больнице и домашний наваристый бульон.
Человеческим качествам пианистки стоит отдать должное. Ведь после всех грязных сплетен, связанных с разводом звездной пары, всей мерзости, которая лилась на нее и полных ненависти слов Армена Джигарханяна в адрес бывшей супруги, она проявила христианское милосердие и благородство. После того, как артист обзывал спутницу жизни воровкой, Виталина Цымбалюк-Романовская готова прервать занятия музыкой, бросить личные дела и ехать в больницу.
Не секрет, что во время совместной жизни пианистка сдувала пылинки со своего возлюбленного. Она называла Джигарханяна на "вы", кормила с ложечки, поила вкусным клюквенным компотом, водила под ручку и шила на заказ туфли. Даже теперь Виталина Цымбалюк-Романовская не держит зла на актера. Она сообщила "Дни.ру", что в ближайшее время собирается повестить его в больнице.
Напомним, ранее знакомый Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации актера. Оказалось, что тот вовсе не в тяжелом состоянии. Выяснилось, что бывший муж Виталины Цымбалюк-Романовской проходит в больнице профилактическое обследование и скоро вернется домой.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Как думаете, я дура?
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Лиона навсегда!!!
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Я приехала в Москву за богатым
Задай вопрос Наталии Власовой