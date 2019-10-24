"Нет ничего дороже": сын Маликова сразил россиян наповал

Певец опубликовал снимок на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем его почти двухлетний сынок Марк ласково целует родителя в щеку. Одеты представители звездного семейства в уютные домашние вещи – Дмитрий в белую футболку с принтом, а Марк – в черный джемпер.
"Первый поцелуй)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред), – лаконично высказался певец. Судя по выражению его лица на фото, мальчик решил поддаться выплеску чувств внезапно, и папа не ожидал такого. Но тем не менее, Маликов– старший был приятно удивлен проявлению детской любви к родителю.
Такое умилительное трогательное фото никого не оставило равнодушным. За пару часов публикация набрала почти девять с половиной тысяч лайков, а уж количество доброжелательных комментариев зашкаливало. Многие поспешили поделиться эмоциями и отметили, что юный Марк растет не по дням, а по часам.
"Димуль, обожаю когда ты делишься с нами своими семейными и не только фотографиями и видео. Будь счастлив", "Нет ничего дороже поцелуя ребенка 🙏🏻", "Дима, заводите еще ребятишек, вы светитесь с Марком❤️", "Как подрос сынок, а блондин какой👍", "Малыши, они такие милые, непосредственные и искренние👍 Соскучился по папе!❤ " – высказались пользователи.
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