Андреева сразила всех стильным нарядом на публике

Мероприятие собрало элиту бизнеса и множество российских знаменитостей. В числе актеров, музыкантов и телеведущих была и Екатерина Андреева.
57-летняя звезда выглядела стильно и экстравагантно. Она выбрала для выхода на публику молодежный комплект, состоящий из черного жакета, белой футболки с принтом и прозрачной ажурной юбки, надетой поверх черных лосин, передает "7Дней". Внешний вид Екатерины Андреевой не остался незамеченным.
Другие представители шоу-бизнеса тоже выглядели эффектно. Анфиса Чехова облачилась в женственное платье из кожи. Самый романтичный образ был у владелицы галереи современного искусства Полины Аскери-Белоцерковской – длинное белое платье.
В последнее время Екатерина Андреева часто привлекает внимание поклонников своими фото и видео с путешествий, которые регулярно публикует в "Инстаграм раз.
Напомним, в феврале этого года ведущая Первого канала провела отпуск в Танзании – в Национальном парке Серенгети. Там Екатерина Андреева наблюдала за дикими животными. Эти края она называет "своим миром".
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