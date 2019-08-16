"Пора было остановиться": известный певец хорошенько приложил Киркорова

По мнению Александра Тарасова (так зовут артиста вне сцены), на знаменитой трилогии музыкальных видео "Цвет настроения синий", "Цвет настроения черный" и "Ибица" стоило остановиться. Филиппу Киркорову следовало сменить тактику и выпустить лиричную, цепляющую за душу композицию.
"Если говорить про Киркорова, я прямо следил. Он просто разорвал Интернет, YouTube. Сначала "Цвет настроения синий", потом "Ибица", потом извинения за "Ибицу", потом "Черный" с Кридом. Вот мое мнение, на этом ему нужно было остановиться. Потом что-то пошло не туда, не то. Если он выпустил бы песню а-ля "Снег" в этот момент – это бы еще больше разорвало всех", – приложил T-Killah поп-короля в YouTube-шоу "Ходят слухи".
Тарасов подчеркнул, что у Киркорова может быть свое видение ситуации,и отметил, что Филипп и его команда большие молодцы, раз так "круто пошумели".
"Я всегда за то, чтобы артисты имели самоиронию", – рассудил T-Killah.
Напомним, новый клип Филиппа Киркорова "Стеснение пропало" встретили достаточно холодно. На ролик обрушился шквал критики. Уже после выхода тизера поп-короля сравнили с тяжелыми наркотиками. Комментаторы отметили, что сознание зрителей еще не отошло от "Ибицы", предыдущего хита Филиппа Киркорова, а он уже дает народу очередную дозу.
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