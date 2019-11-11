"Когда жена дала сдачи": знаменитый рэпер получил тяжелую травму

Молодой человек отрабатывал боевые приемы по смешанным единоборствам. Прыжок оказался для молодого человека фатальным. Последствия оказались более, чем серьезными – сильно поврежден голеностоп. Также врачи поставили Тарасову подозрение на переломы.
"Разрыв связок голеностопа и предварительно перелом малой и большой берцовых костей", – рассказал рэпер в беседе с корреспондентами телеканала "360". Впрочем, стоит отметить, что Александру не занимать бодрости духа. Несмотря на травму, артист сохраняет позитивный настрой и верит, что все быстро заживет.
Разумеется, фанаты были обеспокоены. Как сообщает Life, Тарасов выложил забавные снимки на своей странице в социальной сети "Инстаграм", чтобы утешить поклонников. На фото молодой человек запечатлен во время выхода из кабинета врача. На первом кадре можно заметить, что артисту тяжело передвигаться. На втором видно, что Александр заметил фотографа и нашел в себе силы показать в камеру язык.
Поклонники поддержали знаменитость. Кто-то решил подшутить над рэпером: " Когда жена дала сдачи" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Ну как так то, Сань🤦♂️? Выздоравливай давай", "Сноубордический ботинок примеряешь на новый сезон?".
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Что делать с родителями?
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Как пережить кризис в отношениях?