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"Кто убил Началову?": пиарщица певицы честно о ее смерти

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Помощница артистки дала откровенное интервью "Дни.ру". Она ответила на вопрос, который до сих пор волнует поклонников скоропостижно ушедшей звезды: от чего умерла Юлия Началова?
прочитано 2161 раз

Казалось бы, об обстоятельствах смерти исполнительницы известно практически все. Тем не менее, многие россияне до сих пор сомневаются в том, что Юлия Началова скончалась из-за болезни. На просторах Сети ходят слухи, что в трагедии не исключен и криминальный след.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Ужас… Честно говоря, не хотела бы ни на какие идиотские домыслы, вопросы отвечать, потому что думаю, что всем наоборот понятно, что я и ее семья делали все для того, чтобы Юля всегда была жива", - заявила пиарщица певицы. Анна Исаева рассказала и о том, почему ее называют "сестричкой" Юлии Началовой.

"Однажды в комментариях в соцсетях, когда я ей призналась в любви, она в ответ призналась мне и сказала, что "мы с тобой так давно вместе", а работали мы вместе к тому моменту лет 14, знакомы были лет 20, и она мне написала, что "ты мне как сестричка", – поделилась помощница исполнительницы. Юлия Началова и Анна Исаева были так дружны, что артистка сделала ей ценный презент.

"Юля мне однажды подарила рюкзак дорогой очень. Я перестала его носить, потому что мне неудобно было с рюкзаком ходить. Он у меня стоит как память", – призналась "сестричка" Юлии Началовой.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор: 13 ноября 2019, 16:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Сестричка"боится, что о ней забудут, всё ловит хайп на смерти Началовой
Гость
Ответить
Смотрим интервью с Ланским, Фроловым и Алдониным и видим - Только у Жени не бегают глаза
Гость
Ответить
У началовой не родители с "сестричкой", а какие-то опарыши, живут, паразитируя на трупе, вызывая отвращение и к себе и к началовой. какой народ, какие слухи ? Закопали и забыли эту "звезду" пленительного счастья.
Гость
Ответить
"Сестричка" лучше бы поведала, как поживает сожитель Началовой нижегородский судья Кудря, проворачивавший вместе с Юлей квартирную аферу на 25 млн рублей?
Судейская мантия ему не давит?
Гость
Ответить
Что только не придумает Исаева чтобы быть на слуху ежедневно.
Гость
Ответить
ЗАДОЛБАЛА!!!!!!!!!!
1

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