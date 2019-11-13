"Кто убил Началову?": пиарщица певицы честно о ее смерти

Помощница артистки дала откровенное интервью "Дни.ру". Она ответила на вопрос, который до сих пор волнует поклонников скоропостижно ушедшей звезды: от чего умерла Юлия Началова?

Казалось бы, об обстоятельствах смерти исполнительницы известно практически все. Тем не менее, многие россияне до сих пор сомневаются в том, что Юлия Началова скончалась из-за болезни. На просторах Сети ходят слухи, что в трагедии не исключен и криминальный след.

"Ужас… Честно говоря, не хотела бы ни на какие идиотские домыслы, вопросы отвечать, потому что думаю, что всем наоборот понятно, что я и ее семья делали все для того, чтобы Юля всегда была жива", - заявила пиарщица певицы. Анна Исаева рассказала и о том, почему ее называют "сестричкой" Юлии Началовой.

"Однажды в комментариях в соцсетях, когда я ей призналась в любви, она в ответ призналась мне и сказала, что "мы с тобой так давно вместе", а работали мы вместе к тому моменту лет 14, знакомы были лет 20, и она мне написала, что "ты мне как сестричка", – поделилась помощница исполнительницы. Юлия Началова и Анна Исаева были так дружны, что артистка сделала ей ценный презент.

"Юля мне однажды подарила рюкзак дорогой очень. Я перестала его носить, потому что мне неудобно было с рюкзаком ходить. Он у меня стоит как память", – призналась "сестричка" Юлии Началовой.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.