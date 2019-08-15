"Генофонд необходимо пополнить": Оксану Самойлову заподозрили в беременности

Оксана Самойлова и ее муж, рэпер Джиган, отдыхают во Флориде. Новый неоднозначный пост девушки спровоцировал слухи о ее четвертой беременности.

Рэпер Джиган вместе с женой и тремя дочками отдыхают на юго-востоке США в одном из курортных городов. На странице жены исполнителя каждый день появляются новые публикации. Она демонстрирует свою фигуру и совместные кадры с детьми и супругом.

Последний пост модели натолкнул подписчиков на размышления. Девушка призналась, что в их семье принято все планировать, а сюрпризы пара совсем не приемлет. "Мы всегда все планируем) еще бы) когда у тебя 3 детей, эффект неожиданности может обернуться величайшим провалом ))правило номер 1:если ты хочешь сделать сюрприз, сначала приди расскажи обсудим и решим ))) правило номер 2: никаких сюрпризов. Но это касается только нас) жизнь о наших правилах не знала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Самойлова.

Последняя фраза стала поводом для появления слухов. Фолловеры тут же решили, что речь идет об очередном пополнении в звездной семье. "У вас наверное скоро будет мальчик", " Четвертый киндер сюрприз", "Четвертый малыш у таких прекрасных родителей – это обязательно) шикарный генофонд необходимо пополнить", "Сюрприз подкрался незаметно", - сделали вывод подписчики.

Впрочем, сама Оксана Самойлова никак пока не прокомментировала ситуацию, сообщает Пятый канал. Вместе с супругом она уже воспитывает трех дочерей: восьмилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лея и двухлетнюю Майю.