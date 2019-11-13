Ольга Копосова откровенно об уходе в монастырь

Артистка заявила, что ее родная сестра Аня уже несколько лет живет в монастыре. Она призналась, что целиком и полностью поддержала родственницу в ее решении.
"Я считаю, что это правильно. Это ее путь. Ее по жизни кидало туда-сюда. Даже мама, когда уже была больна и узнала об этом решении дочери, была довольна, что так получилось", – поведала Копосова.
По ее словам, Аню там окружили теплотой, которой ей не хватало. Знаменитость утверждает, что ее сестра всегда была крайне неуверенным в себе человеком. Ольга, тем временем, всегда точно знала, чего хочет от жизни.
"Вот как будто я забрала все себе это", – отметила кинозвезда.
Примечательно, что даже любимым высказыванием родственницы артистки на протяжении всей жизни было "не знаю". "Ну как так, не знаю? И она как-то вот так там застряла. Сначала она крестилась, потом устроилась туда на работу. И в результате она мне однажды говорит, что уходит в монастырь. И при этом она неловко засмеялась", – рассказала Ольга.
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