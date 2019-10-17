Алену Шишкову разнесли за равнодушие

На фото модель позирует на фоне реки, лесной опушки и нежнейшего заката. У нее довольно серьезное, даже опечаленное выражение лица. "И с каждой осенью я расцветаю вновь...", – загадочно подписала пост звезда.
Поклонников удивило такое меланхоличное настроение Шишковой. Многие связали это с появлением у ее бывшего возлюбленного второго наследника. Их удивило, что вместо поздравлений и пожеланий светская львица выкладывает печальные строки. "Почему ты до сих пор не поздравила Тимати?", "А Тимуру ты написала? Странно, что от тебя нет добрых слов. Ты же тоже через это проходила", "Ты расцветаешь, пока Решетова рожает", – писали недоумевающие пользователи Сети.
"Алена, держитесь! И верьте в свое счастье, несмотря на вчерашний день", – поддержала модель фанатка.
Напомним, несмотря на то, что Шишкова так и не вышла замуж за Юнусова, она родила ему дочь. Девочку назвали Алисой. Сейчас ее воспитанием, по большей части, занимается мама Тимати, Симона.
Анастасия тем временем подарила продюсеру сына, которому дали имя Ратмир, в честь погибшего друга музыканта. Ратмир Шишков попал в страшную аварию, его машина загорелась. Ему было всего 19 лет.
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