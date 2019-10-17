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Алену Шишкову разнесли за равнодушие

Тимати. Фото: www.globallookpress.com
Вчера Тимати и Анастасия Решетова наконец стали родителями. Бывшая возлюбленная продюсера Алена Шишкова после этого поделилась на своей странице в "Инстаграм" новым снимком, который вызвал много вопросов у фолловеров. 
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На фото модель позирует на фоне реки, лесной опушки и нежнейшего заката. У нее довольно серьезное, даже опечаленное выражение лица. "И с каждой осенью я расцветаю вновь...", – загадочно подписала пост звезда.

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Поклонников удивило такое меланхоличное настроение Шишковой. Многие связали это с появлением у ее бывшего возлюбленного второго наследника. Их удивило, что вместо поздравлений и пожеланий светская львица выкладывает печальные строки. "Почему ты до сих пор не поздравила Тимати?", "А Тимуру ты написала? Странно, что от тебя нет добрых слов. Ты же тоже через это проходила", "Ты расцветаешь, пока Решетова рожает", – писали недоумевающие пользователи Сети.

"Алена, держитесь! И верьте в свое счастье, несмотря на вчерашний день", – поддержала модель фанатка.

Напомним, несмотря на то, что Шишкова так и не вышла замуж за Юнусова, она родила ему дочь. Девочку назвали Алисой. Сейчас ее воспитанием, по большей части, занимается мама Тимати, Симона.

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Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

Анастасия тем временем подарила продюсеру сына, которому дали имя Ратмир, в честь погибшего друга музыканта. Ратмир Шишков попал в страшную аварию, его машина загорелась. Ему было всего 19 лет.

17 октября 2019, 15:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

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