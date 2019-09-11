"Стилиста бы хорошего найти": Нюше всыпали за ужасную прическу

Не так давно у знаменитого комедианта Александра Реввы прошла грандиозная тусовка в честь дня рождения. Певица Нюша оказалась в числе приглашенных гостей, однако артистку раскритиковали за то, как она выглядела на торжестве.

Известный многочисленной аудитории как Артур Пирожков, Ревва закатил поистине невероятную пирушку. Для артиста выступили звезды эстрады мировой величины. На сцене праздничной вечеринки спели Светлана Лобода, Владимир Пресняков. Кроме того, поздравить отца вышла старшая дочь – Алиса Ревва.

Знаменитости появились в простых, но стильных нарядах. Так Лобода прибыла на мероприятие в черном пиджаке-оверсайз, черных высоких шортах с модным нынче широким поясом и в боди, выдержанном в той же цветовой гамме. Впрочем, певица Нюша отличилась от коллектива.

Девушка появилась перед коллегами в короткой ярко-розовой юбке-карандаш и белой блузке. Впрочем, внимание модных критиков привлек даже не наряд певицы, а ее прическа. Как сообщает телеграмм-канал "Только никому", девушка выбрала не лучшую укладку для этого вечера.

"Теперь бы стилиста хорошего найти. Ну зачем так портить красоту странными хвостами непонятной формы? (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред)", – написали в источнике.

Впрочем, авторы подметили, что несмотря на неудачную прическу, девушка все равно выглядела роскошно. "Только никому" подметили, что фигура у Нюши – "что надо".