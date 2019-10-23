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Пугачева возбудилась от прилюдных ласк Кончаловского и Высоцкой

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
"Хоть волосьев я лишен,/ А жениться я должон!/ Шах персидский тоже лысый,/ А имеет сорок жен!/ Я ж хочу всего одну/ Завести себе жену!/ Нешто я в интимном смысле/ И одну не потяну?" – говорил Царь в филатовском "Сказе о Федоте-стрельце". Эти слова вполне могут стать эпиграфом к описанию отношений 82-летнего Андрея Кончаловского и его пятой жены, 46-летней Юлии Высоцкой.

Продолжение: Марию Шарапову затравили за неудачный внешний вид
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Согласно новой классификации Всемирной организации здравоохранения, 75-90 лет – преклонный возраст. Однако Андрей Кончаловский в старики записываться не собирается. Режиссер активно работает и много путешествует.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Только что на странице его молодой жены появились романтичные снимки. Влюбленные отдыхают в Италии, где в свое время творили писатели Гоголь и Горький, художники Васнецов и Бенуа, музыканты Чайковский и Стравинский.

У четы главных патриотов России тут есть недвижимость. Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая приобрели в Тоскане имение аристократов Манчини, основанное в XVIII веке. Супруги сделали хороший ремонт и теперь предпочитают проводить выходные здесь, благо добраться можно быстрее, чем по пробкам до особняка на Рублевке.

Нежный поцелуй и трогательные объятия привели в восторг поклонников пары. А Примадонна российской эстрады вовсе возбудилась, увидев прилюдные ласки Кончаловского и Высоцкой.

"Замечательные! Любим вас", – прокомментировала пост Алла Пугачева. "Взаимно", – ответила Юлия и добавила смайлики в виде алых сердец. Отметки "нравится" оставили многие звезды, в том числе юная любовница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Добавим, что Пугачева тоже любит Италию. В 1986 году певица даже записала композицию "Ностальгия в Риме", музыку к которой сочинила сама. 

Автор: 23 октября 2019, 13:07
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Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Роза Моисеевна
Ответить
Пугачиха- возбудилась и кончила диареей зелёного цвета. На лицо голубкам. И я- кончила. ДошиРаком.
Гость
Ответить
Такое ощущение Губкин не спит не ест только бы новость высасывать для народа своими перлами ну целуются ну слава богу а лку обязательно надо сюда
1

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