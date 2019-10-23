Пугачева возбудилась от прилюдных ласк Кончаловского и Высоцкой

Согласно новой классификации Всемирной организации здравоохранения, 75-90 лет – преклонный возраст. Однако Андрей Кончаловский в старики записываться не собирается. Режиссер активно работает и много путешествует.
Только что на странице его молодой жены появились романтичные снимки. Влюбленные отдыхают в Италии, где в свое время творили писатели Гоголь и Горький, художники Васнецов и Бенуа, музыканты Чайковский и Стравинский.
У четы главных патриотов России тут есть недвижимость. Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая приобрели в Тоскане имение аристократов Манчини, основанное в XVIII веке. Супруги сделали хороший ремонт и теперь предпочитают проводить выходные здесь, благо добраться можно быстрее, чем по пробкам до особняка на Рублевке.
Нежный поцелуй и трогательные объятия привели в восторг поклонников пары. А Примадонна российской эстрады вовсе возбудилась, увидев прилюдные ласки Кончаловского и Высоцкой.
"Замечательные! Любим вас", – прокомментировала пост Алла Пугачева. "Взаимно", – ответила Юлия и добавила смайлики в виде алых сердец. Отметки "нравится" оставили многие звезды, в том числе юная любовница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.
Добавим, что Пугачева тоже любит Италию. В 1986 году певица даже записала композицию "Ностальгия в Риме", музыку к которой сочинила сама.
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