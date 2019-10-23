Пугачева возбудилась от прилюдных ласк Кончаловского и Высоцкой

"Хоть волосьев я лишен,/ А жениться я должон!/ Шах персидский тоже лысый,/ А имеет сорок жен!/ Я ж хочу всего одну/ Завести себе жену!/ Нешто я в интимном смысле/ И одну не потяну?" – говорил Царь в филатовском "Сказе о Федоте-стрельце". Эти слова вполне могут стать эпиграфом к описанию отношений 82-летнего Андрея Кончаловского и его пятой жены, 46-летней Юлии Высоцкой.



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