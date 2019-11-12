"Становится слабее, уходит вниз": Пугачева теряет голос

"Во-первых, считаю, что Минску очень повезло. Тот факт, что
Алла Борисовна приехала в столицу Республики Беларусь, выступила – это значимое
культурное событие. Здорово то, что билеты были доступны. Потому что в условии
большого количества приезжающих артистов и высокой стоимости аренды площадок,
делать билеты доступными такому гранду, как Алла Борисовна – это, я думаю, было
непросто. Но шоу Примадонны того стоило", – рассказал Еронин корреспонденту "Дни.ру".
По словам певца, программа, которую представила на суд зрителей Алла Борисовна, была отличной. Между тем Андрей Еронин так и не услышал композиции, которые он и другие фанаты Примадонны так любят.
"Лично мне хотелось бы больше песен прежней эпохи, периода творчества с Игорем Николаевым, Раймондом Паулсом. Было много новых песен, которые, на мой взгляд, не отражают до конца именно душу и лирику Аллы Борисовны. Ту, на которой я воспитывался. Я на ее песнях рос. Через нее формировался мой музыкальный вкус. Но, к сожалению, песен прежнего этапа лично мне не хватило", – заметил певец.
Еронин сожалеет, что Алла Пугачева сегодня отказывается исполнять старые композиции. "Сегодняшние песни, я считаю, поются уже с совсем другой энергетикой. Те песни пелись на более высоком энергетического уровне. Может быть поэтому они наиболее любимы зрителем. Все понимают, что с годами голос становится слабее, по тесситуре уходит вниз и петь на прежнем уровне уже непросто. Но, с другой стороны, это ведь концерт легендарной певицы, а не шоу "Голос", где нужно показывать свои вокальные данные. Концерт Аллы Борисовны Пугачевой — это общение посредствам диалога со зрителем. И вообще, сам факт того, что в 70 лет она приехала в Минск, вышла на сцену – это уже подвиг", – рассудил певец Андрей Еронин.
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