"Перешагнул планку": Ефремова обвинили в алкоголизме

В последнее время Михаила Ефремова вспоминают не в связи с его ролями, а из-за скандалов из-за неадекватного поведения на публике. Одним из самых ярких примеров стало его выступление на сцене Самарского театра оперы и балета в весьма нетрезвом состоянии. прочитано 345 раз В интервью для Teleprogramma.pro психиатр-нарколог Сергей Полятыкин отметил, что если публичный человек появляется в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушает нормы поведения, то это можно считать признаком зависимости от алкоголя. ПО ТЕМЕ Обезумевший от ярости Ефремов в платье напал на мужчину Успенская спровоцировала слухи о романе с женатым Ефремовым Михаил Олегович Ефремов Актер "В принципе взрослый человек, независимый от психоактивных веществ, в состоянии сделать соответствующие выводы и в дальнейшем контролировать как количество выпитого алкоголя, так и свое поведение. Устанавливается какая-то планка, и человек следит за тем, чтобы ее не перешагнуть", – заявил нарколог. Он также пояснил, что слова о "снятии стресса" являются всего лишь оправданиями. По его словам, люди определенных профессий более чувствительные и ранимые. "Но объяснения вроде "снять стресс, расслабиться" – это уже поиски оправдания своего зависимого поведения", – заключил Полятыкин.

11 ноября 2019, 08:32