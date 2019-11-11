"Перешагнул планку": Ефремова обвинили в алкоголизме

В интервью для Teleprogramma.pro психиатр-нарколог Сергей Полятыкин отметил, что если публичный человек появляется в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушает нормы поведения, то это можно считать признаком зависимости от алкоголя.
"В принципе взрослый человек, независимый от психоактивных веществ, в состоянии сделать соответствующие выводы и в дальнейшем контролировать как количество выпитого алкоголя, так и свое поведение. Устанавливается какая-то планка, и человек следит за тем, чтобы ее не перешагнуть", – заявил нарколог.
Он также пояснил, что слова о "снятии стресса" являются всего лишь оправданиями. По его словам, люди определенных профессий более чувствительные и ранимые.
"Но объяснения вроде "снять стресс, расслабиться" – это уже поиски оправдания своего зависимого поведения", – заключил Полятыкин.
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