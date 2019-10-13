Успенская спровоцировала слухи о романе с женатым Ефремовым

Вокалистку заподозрили в романе на стороне. Любовь Успенская спровоцировала слухи об интрижке с актером Михаилом Ефремовым.

Певица посетила спектакль театра "Современник" с участием артиста. В финале, когда все актеры вышли к публике на поклон, Любовь Успенская подбежала к сцене, чтобы обнять Михаила Ефремова.

После артистка отчиталась о посещении театра в личном "Инстаграм". Успенская восторгалась постановкой и актерской игрой Ефремова.

"Вчерашний вечер, который я посвятила спектаклю "Амстердам", принес мне массу впечатлений, позитивных эмоций и энергии… Михаил Ефремов, мой друг, актер, просто невероятный человек, спасибо тебе за приглашение! Зарядилась по полной❤️❤️❤️ Всем настоятельно рекомендую посетить этот спектакль!)(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.

Между тем очевидцам в театре показалось, что Любовь Успенская пришла далеко не просто к другу. Тем более, что ранее они уже "случайно" встречались на отдыхе в Майами, сообщает Teleprogramma.pro.

"Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке", – писала артистка в микроблоге под совместной фотографией. Стоит отметить, что у Любови Успенской и у Михаила Ефремова есть вторые половинки.

Напомним, ранее в интервью вокалистка призналась, что не способна на измену, для нее такое поведение неприемлемо. Есть ли у ее мужа бизнесмена Александра Плаксина кто-то на стороне, она не знает и знать не хочет. Однако новость о любовнице может стать для нее сигналом к действию.

"Я из той категории людей, которые, наоборот, возбуждаются от того, что узнают об измене. Это меня заводит. Но он мне не дает повода, сволочь", – говорила Любовь Успенская.