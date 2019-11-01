Навка собирает деньги для онкобольной Заворотнюк

На сайте, посвященном ледовым шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление. Все средства, собранные с одного спектакля, будут направлены на лечение Анастасии Заворотнюк.

С тех пор, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, к ее мужу Петру Чернышеву приковано пристальное внимание фанатов и представителей СМИ. Фигурист дал понять, что не желает общаться с прессой: он не дал ни единого комментария относительно состояния жены, а также не выходит в свет.

И лишь сейчас Петр Чернышев появился на пресс-конференции, посвященной премьере ледового мюзикла "Руслан и Людмила", в Санкт-Петербурге. Спортсмен предстал перед журналистами лишь на несколько минут, чтобы сделать общие фото, а затем быстро покинул помещение, игнорируя репортеров. Отметим, что ни единым словом об Анастасии Заворотнюк не обмолвились никто другой из фигуристов, дававших интервью на пресс-конференции: ни Татьяна Навка, ни Повилас Ванагас, ни Маргарита Дробязко.

Позже на сайте, посвященном шоу Татьяны Навки, появилось официальное заявление о том, что компания передаст все средства с показа спектакля "Аленький цветочек" 10 ноября в ДС "Мегаспорт" в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями.

"Творческий коллектив компании "Navka Show" выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек" Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат", – говорится в сообщении.

"В наших мюзиклах на льду мы рассказываем зрителям – детям и взрослым – сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней. Так почему бы самим не сотворить чудо? За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях", – заявила Татьяна Навка.

В заключение фигуристка отметила: "Анастасия – светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом".