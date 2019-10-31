Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа

Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли новый повод для волнений. Они обратили внимание, что аккаунт в "Инстаграме", который якобы ведут близкие актрисы, давно не обновлялся.

Страница в социальной сети "Инстаграм", посвященная Анастасии Заворотнюк, появилась недавно. Аккаунт был создан для того, чтобы опровергать лживую информацию о состоянии актрисы, которая стала распространяться с головокружительной скоростью после известия о тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Подразумевалось, что страничку вел кто-то из близких артистки. На это указывала чрезвычайная осведомленность администратора, проявленная в подписях к публикациям. К тому же на аккаунт подписались дочь Анастасии Заворотнюк Анна и сама актриса – вести ее блог взялась наследница.

На странице оперативно комментировалась сведения о состоянии актрисы, в основном появлялись опровержения. Из-за нехватки данных (семья звезды упорно отмалчивается) СМИ распространяли самые разные слухи, подчас чудовищные и откровенно неправдоподобные.

Однако в последнее время и этот, оставшийся единственным правдивым, источник информации перестал функционировать. Судя по комментариям, фанаты всерьез обеспокоились. Они ума не приложат, почему близкие артистки исчезли без следа.

Что касается Анны, то в своем инстаграм-аккаунте она публикует исключительно рекламные фото, направленные на популяризацию ее магазина одежды. Вопросы о здоровье матери девушка игнорирует.

И если раньше "Поддержка Анастасии Заворотнюк" реагировала на каждый чих прессы, то вот уже почти неделю лента не обновляется. При этом СМИ почти каждый день публикуют новые данные об актрисе. Из последнего: в результате прохождения различных тестов у Анастасии Заворотнюк будто бы выявили ген долголетия. Это крайне сомнительно, если учитывать, что отец ее умер от рака, не дожив до 70 лет, а старший брат скончался в 52 года.