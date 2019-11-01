"Намного слаще, чем торт": красотка-Водонаева заставила россиян биться в экстазе

Телеведущая опубликовала примечательный материал на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она позирует в соблазнительном коротком платье с тортиком в руках. Дополняют нежный и одновременно пикантный образ розовые ретро-очки.
"На сахаре влетаем в эту осень. Кстати, торт безглютеновый и веганский", – передает слова знаменитости Пятый канал. Алена отметила, что фотографии были сделаны к презентации "Маминого торта".
Поклонники пришли в восторг от образа обожаемой звезды отечественного шоу-бизнеса. Всего за несколько часов снимки Водонаевой набрали более 18 тысяч лайков. Пользователи искупали телеведущую в многочисленных комплиментах. Многие отметили, что она выглядит невероятно сексуально.
"Алена выглядит намного слаще, чем торт" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), " Вы как пироженка", "Разве с утра законно подобное публиковать?!", "Сладкая женщина", "Вишенка на торте", – высказались пользователи под публикацией Алены.
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