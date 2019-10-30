Водонаева в БДСМ-наряде появилась с сыном на красной дорожке

Подобное светское мероприятие стало для сына бывшей участницы "Дома-2" первым. О культпоходе блогер рассказала поклонникам в своем "Инстаграме".
"Наконец-то премьера долгожданного мультфильма. Обожаю эту семейку с самого детства. Спутником моим стал Богдан… Я специально выбрала время под конец ковровой дорожки, чтобы пресса немного подрассосалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). План сработал. Мы, конечно, все равно пофоткались, но для немногих. Первый совместный выход зафиксирую в календаре. И пока последний, хорошего понемногу...", – поделилась Алена Водонаева. Фолловеры восхитились готическим образом знаменитости.
Так, для выхода в свет Алена Водонаева выбрала виниловый плащ в стилистике БДСМ и яркий макияж с темными смоки и ярко-красной помадой. Образ дополнила игривая сумка в форме губ.
Пользователи соцсети осыпали Алену Водонаеву комплиментами. "Алена, Вы шикарная. Знаете как себя преподнести. Женственны и харизматичны) Это наверное все таки природой дано. Приятно на Вас смотреть)", "Потрясно", "О, мой бог! Неотразимая", – эмоционально высказались подписчики.
Отметим, Алена Водонаева любит провоцировать публику дерзкими нарядами. Она регулярно публикует в своем микроблоге соблазнительные фото, дразня поклонников-мужчин и хейтеров.
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