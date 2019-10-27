Алена Водонаева раскрыла неожиданные подробности своей жизни

Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм пост, в котором и рассказала всю подноготную. По словам бывшей участницы проекта "Дом-2", причиной стали постоянные прямые эфиры. Они обязывают быть привязанной к Москве, к графику.
"Когда у тебя на неделе несколько прямых эфиров, ты не можешь надолго улететь или уехать", – объяснила Алена.
Водонаева ушла с канала, когда они с ее вторым супругом – музыкантом Алексеем Косинусом начали много и активно путешествовать. Она утверждает, что совмещать работы и поездки было невозможно.
"Выбор был сделан", – резюмировала актриса.
Ведущая утверждает, что слишком свободная для таких рамок. "Хотя на RU.tv два года продержалась в таком режиме", – подчеркнула звезда.
Тем временем Алене удалось сохранить теплые дружеские отношения с коллективом и с бывшим начальником. "А Мила, с которой мы подружились наRU.tv еще в 2016 году, стала моим директором", – гордо заявила знаменитость.
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