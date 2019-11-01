"Каждый человек имеет право на вранье": Шнуров о Собчак и Богомолове

31 октября в Дубае состоялось открытие Международного музыкального фестиваля PARUS. Порадовать многочисленных зрителей приехал Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград". Он не только исполнил несколько композиций, но и пообщался с представителями СМИ.
В частности, Шнуров прокомментировал информацию о роспуске команды. "Каждый человек имеет право на вранье. Я могу сказать, что распустил "Ленинград" окончательно, а могу, что скоро верну все, как было. Могу прощаться хоть по сто раз на дню, как Алла Пугачева", – заявил скандально известный певец.
Зашла речь и о личной жизни Шнурова. Он старается не "светить" супругу, 27-летнюю Ольгу Абрамову. Тем не менее в Дубай они приехали вместе. "Ее нет ни в ВИП-ложе, ни в зале. Вы ее нигде не найдете. Зачем вам ее показывать? Она существует только для меня!" – сообщил Сергей.
До недавнего времени он был в теплых отношениях с телеведущей Ксенией Собчак. Однако между ними пробежала черная кошка. Теперь вчерашние приятели бурно выясняют отношения на просторах интернета. По признанию Шнурова, к скандалам в соцсетях он относится прекрасно.
"Ксения Собчак тоже говорит, что все скандалы в Сети наносные, и она до сих пор вас любит и шлет поцелуйчики", – сказал собеседник артисту. "Видите, какая интересная вещь. Я люблю свою жену. Ксения Собчак, по идее, должна любить Константина Богомолова, но шлет поцелуйчики почему-то мне", – цитируют Сергея Шнурова "7Дней".
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