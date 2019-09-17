Раскритикованному после концерта в Ростове-на-Дону Шнурову дали очередного тумака

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандальном инциденте с певцом в Ростове-на-Дону. Он отметил, что Сергей Шнуров окажется в довольно незавидном положении, если его все-таки оштрафуют.

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