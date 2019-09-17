Раскритикованному после концерта в Ростове-на-Дону Шнурову дали очередного тумака

Свадьба Собчак и Богомолова Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Вторник 17 сентября
Лента новостей
06:35
Заговоривший Порошенко сознался в совершении преступления
21:57
В Москве автомобиль наехал на пешехода
21:13
Легендарный музыкант скончался в возрасте 75 лет
20:33
"Сложные чувства": Путин обратился к Эрдогану
20:23
"Я тебя убью!": Самбурская завопила из-за страха за свою жизнь
20:21
В Москве неизвестные подожгли бездомного
20:10
Диета при болезнях глаз
20:06
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
19:58
Путин помиловал трех осужденных
19:28
Подарит сестренку: дочь с потрохами сдала Кейт Миддлтон
19:28
В Подмосковье перевернулся катамаран с мужчиной
19:10
Тянущий деньги из бюджета Зеленский возмутил народ
18:45
Перепуганный Лукашенко пошел на поводу у Запада
18:43
Измученная болезнью Седокова показала жуткие пятна в интимных местах
18:33
В Новосибирске молния ударила в движущийся автомобиль
18:20
Поклонская поддержала спорную идею для Крыма
18:00
В Удмуртии мужчина поджег дом с детьми
17:53
"Посмотри на себя, страшила": известную актрису смешали с грязью в гостях у Шепелева
17:50
"Все плохо": Разин отнял последнюю надежду у поклонников Заворотнюк
17:47
"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
17:23
Названо новое условие встречи Путина и Зеленского
17:22
В Подмосковье ссора двух приятелей переросла в поножовщину
16:59
"Идите к черту!": взбешенная Бородина разразилась гневной отповедью
16:59
Шесть человек пострадали: на западе Москвы столкнулись три автобуса
16:39
Объявлена дата освобождения Кокорина и Мамаева
16:30
Сделано заявление о присоединении Украины к России
16:16
Популярный телеведущий рассказал Корчевникову о жене-алкоголичке
16:03
Друг раскрыл правду: Волчек стала матерью
15:53
Актер из сериала "Беверли-Хиллз" умер после продолжительной болезни
15:49
Счастливая Бабкина поделилась интимными подробностями брака
15:48
Легкомысленный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
15:41
"Это важно": Фриске неожиданно высказался о больной раком Заворотнюк
15:39
Гороскоп на октябрь
15:31
Володин рассказал о гармонизации законодательства России и Узбекистана
15:28
Володин назвал "стыдобищей" мониторинг ПАСЕ по правам полов в России
15:22
В Башкирии машина насмерть сбила пешехода
15:21
"Лишний труп": обнаружена ужасающая находка на перевале Дятлова
15:16
Свели в могилу? Родственники умершей звезды сцепились у Малахова
14:51
"Это навсегда со мной": Савичева о трогательном моменте с Линдой
14:27
На Шнурова заводят дело после концерта в Ростове-на-Дону
14:13
Бывший муж разоблачил новую избранницу Виторгана
14:12
Врачи не смогли стабилизировать состояние Савельевой
14:07
Архангельский полицейский попался на фальсификации доказательств
13:56
"Мы не расставались навсегда": экс-супруг Джоли откровенно об отношениях с актрисой
13:53
В Красноярске прокурор и его семья погибли при пожаре
13:42
Big boss: Серябкина спровоцировала новую волну слухов о романе с Фадеевым
13:41
Оглашена интимная тайна пойманного на близости с мужчиной Зеленского
13:33
Россия и Узбекистан расширяют межпарламентское сотрудничество
13:27
"Считаю трагедией": Цымбалюк-Романовская резко высказалась о воссоединении Джигарханяна с женой
13:16
Дан старт ежегодной премии доверия потребителей "Марка №1 в России-2019"
13:13
Тройня для Анатолия Сердюкова: Как Евгения Васильева судилась за право называться матерью
13:04
"$50 тысяч за убийство": Порошенко обвинили в чудовищном злодеянии
13:02
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась
12:36
"Суд против 12-летней девочки": близкие Началовой вступили в права наследства
12:23
Народный артист обнаружен мертвым в своей квартире
12:06
Обиженная королева наложила табу на разговоры о лицемерной Маркл
12:02
Новые подробности состояния Мамонова после инфаркта
12:01
"Забилась в угол": Гришаева показала испуганную Заворотнюк
11:52
Как легко и просто улучшить работу мозга
11:46
Путин поставил на место взбрыкнувшего Лукашенко
11:30
"Могу сказать только одно": коллега прервала молчание о Заворотнюк
11:30
Все-таки развод? Поведение развратной Глюк'oZы на свадьбе Собчак вызвало вопросы
11:28
На кассах в супермаркетах теперь можно снимать наличные
11:26
"Когда уже он оставит меня!?": Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
11:01
Зима пришла? Москвичам пообещали снег и лютый холод
10:49
Дубовицкая послала на три буквы зрительницу "Аншлага"
10:45
Прогнувшегося перед Путиным Зеленского предупредили о последствиях
10:37
Вышедшего из комы Шумахера выписали из больницы
10:33
"Тропикана-женщина!": Джанабаева в шубе на голое тело вызвала фурор (видео)
10:30
Mercedes B180: автомобиль для начинающих
10:26
Барабаны, деньги и социальная зависимость
10:15
Отказали органы: состояние Заворотнюк ухудшается
10:14
Страдающая Заворотнюк высказалась о смерти Фриске
09:59
Стало известно о месте госпитализации Заворотнюк
09:45
В России поставят эксперимент по четырехдневке
09:35
Виторган откровенно о свадьбе Собчак с Богомоловым (видео)
09:18
Очень романтичное настроение: Навка порадовала нежным видео
09:09
Гузеева не проронила ни слезы над умирающей дочерью
08:42
"Зачем давать обеты Богу?": пошлая выходка Собчак шокировала священников
08:32
Самые последние новости о больной раком Анастасии Заворотнюк
08:18
"Юля, помоги!": рыдающая Кравец бросилась на могилу Началовой перед пластикой
07:34
У Собчак нашли серьезное психическое расстройство после свадьбы с Богомоловым
06:35
Страдающему от тяжелой болезни Зеленскому отвели короткий срок
04:19
Неугомонный племянник Меган Маркл собрался нажиться на ее сыне
02:14
Миддлтон осталась равнодушна ко дню рождения принца Гарри
01:30
Вернувшаяся в Россию внучка впервые поведала о "штучках-дрючках" Кобзона
00:23
Раскрыта тайна смерти Майкла Джексона
22:09
56-летняя Деми Мур грозится рассказать о грязных изменах звезды Голливуда
20:07
Ездила в Крым: украинцы взвизгнули от наслаждения из-за случившегося с Заворотнюк
18:31
На месте сгоревшей "Зимней вишни" возвели необычайной красоты сквер
17:56
Вдова Михаила Круга показала свадебное платье и сообщила о замужестве
17:35
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" родила дочь
17:10
Очень плохой знак: помощнику запретили говорить о происходящем с Заворотнюк
16:29
Находка родных после смерти Началовой стала сенсацией
15:46
"Такая у меня потенция": 83-летний Джигарханян воссоединился с брошенной женой
15:27
Медики готовят палату для отравленного Галустяна
14:42
"Давайте помолимся за Настеньку": народ призвали объединиться ради Заворотнюк
14:04
Уйдет под воду: в России потеряли контроль над Крымским мостом
13:29
Глубокая кома: состояние Заворотнюк ухудшается на глазах
12:48
Так и не прочла: обнародовано последнее обращение к смертельно больной Заворотнюк
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на октябрь
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Богиня моего сердца": Брежнева в полупрозрачном платье возбудила россиян
"Голоса нет": поющую Королеву разнесли в пух и прах
Вернувшаяся в Россию внучка впервые поведала о "штучках-дрючках" Кобзона
Шоу-бизнес

Раскритикованному после концерта в Ростове-на-Дону Шнурову дали очередного тумака

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандальном инциденте с певцом в Ростове-на-Дону. Он отметил, что Сергей Шнуров окажется в довольно незавидном положении, если его все-таки оштрафуют.

Продолжение: Корнелюк о сыне: Его любимое занятие – брать у папы деньги

прочитано 298 раз

Эксперт весьма нелестно отозвался о творчестве музыканта. По словам собеседника "Дни.ру", Сергей Шнуров является единственным популярным артистом в России, на чье шоу Манукян не пошел бы даже бесплатно.

ПО ТЕМЕ

На Шнурова заводят дело после концерта в Ростове-на-Дону

Шнуров вернется на Первый канал после скандала

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

"Теперь по поводу заявления чиновницы Минкульта ЮФО (Южного Федерального округа – Прим. ред.). С одной стороны, вроде все выглядит логично. Был мат на концерте – есть заявление о правонарушении. Но с другой стороны, зачем она покупала билеты на этот матерный концерт и шла на него? Она не могла не знать, что ее на концерте ждет", – отметил Вадим Манукян. При этом он добавил, что если до сего дня Сергея Шнурова часто критиковали, то заявление в полицию, на памяти эксперта, на певца пишут впервые.

Манукян считает, что скандальный инцидент с Сергеем Шнуровым может стать примером для других. "Хорошо, что это произошло почти в финале прощального тура. Ведь если его оштрафуют, то появится немало последователей у этой чиновницы в других городах", – заявил эксперт.

По словам Манукяна, одно дело – выслушивать критику, а другое – регулярно нести финансовые потери из-за подобных заявлений в полицию. "В Ростове популярным часто артистам "достается на орехи", – заключил эксперт.

Напомним, ранее после выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на лидера Сергея Шнурова написали заявление в полицию за то, что он использовал нецензурную брань во время выступления. В отношении Сергея Шнурова полиция возбуждает дело об административном правонарушении.

Автор: 17 сентября 2019, 07:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шнуров заставил плясать беременную Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Будет Белорусская область": скандалиста Лукашенко обвинили в сдаче страны
"Сложные чувства": Путин обратился к Эрдогану
Тянущий деньги из бюджета Зеленский возмутил народ
Поклонская поддержала спорную идею для Крыма

Шоу-бизнес

Корнелюк об алчном сыне: Его любимое занятие – брать у папы деньги
"Я бы не пошел даже бесплатно": получившему на орехи Шнурову дали очередного тумака
"Не тянете вы на мать!": дочери Машкова вынесли приговор
Русской Кардашьян сделали непристойное предложение

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

Гузеева не проронила ни слезы над умирающей дочерью

Наследница актрисы отравилась за границей
Шоу-бизнес

"Идите к черту!": взбешенная Бородина разразилась гневной отповедью

Знаменитость сорвалась на критику в соцсети
Политика

Сделано заявление о присоединении Украины к России

Другого шанса быть с Крымом в одной стране у Киева нет
Шоу-бизнес

"Это важно": Фриске неожиданно высказался о больной раком Заворотнюк

Отец покойной звезды дал совет близким актрисы

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Регионы

"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru