Раскритикованному после концерта в Ростове-на-Дону Шнурову дали очередного тумака

Эксперт весьма нелестно отозвался о творчестве музыканта. По словам собеседника "Дни.ру", Сергей Шнуров является единственным популярным артистом в России, на чье шоу Манукян не пошел бы даже бесплатно.
"Теперь по поводу заявления чиновницы Минкульта ЮФО (Южного Федерального округа – Прим. ред.). С одной стороны, вроде все выглядит логично. Был мат на концерте – есть заявление о правонарушении. Но с другой стороны, зачем она покупала билеты на этот матерный концерт и шла на него? Она не могла не знать, что ее на концерте ждет", – отметил Вадим Манукян. При этом он добавил, что если до сего дня Сергея Шнурова часто критиковали, то заявление в полицию, на памяти эксперта, на певца пишут впервые.
Манукян считает, что скандальный инцидент с Сергеем Шнуровым может стать примером для других. "Хорошо, что это произошло почти в финале прощального тура. Ведь если его оштрафуют, то появится немало последователей у этой чиновницы в других городах", – заявил эксперт.
По словам Манукяна, одно дело – выслушивать критику, а другое – регулярно нести финансовые потери из-за подобных заявлений в полицию. "В Ростове популярным часто артистам "достается на орехи", – заключил эксперт.
Напомним, ранее после выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на лидера Сергея Шнурова написали заявление в полицию за то, что он использовал нецензурную брань во время выступления. В отношении Сергея Шнурова полиция возбуждает дело об административном правонарушении.
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