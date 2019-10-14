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Подопечная Шнурова стала сенсацией на Украине

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
В украинской версии музыкального шоу "X-Фактор" приняла участие звезда клипа группы "Ленинград" Мария Стопник. Выступление начинающей исполнительницы оценил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
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Эксперт считает, что последний выпуск украинского проекта получился "очень мощным". По его словам, перед членами жюри выступили по-настоящему талантливые артисты. "Причем и молодежь и люди в возрасте, все блистали", – подчеркнул Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Настоящей сенсацией стало появление на сцене певицы Марии Стопник, прославившейся благодаря клипу "i_$uss" российской группы "Ленинград". Девушка исполнила композицию Boogie Shoes американского коллектива KC and the Sunshine Band. 

Член экспертного совета отметил, что симпатии членов жюри были на стороне молодой певицы. "Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских и даже Алессандро Сафина, все оценили положительно ее выступление и единогласно отправили ее во второй тур шоу", – рассказал он.

Вадим Манукян уверен, что у Марии Стопник есть все шансы пройти дальше. "Я считаю, что у нее очень неплохие шансы пройти в прямые эфиры, а, возможно, даже и победить. Так что Сергей Шнуров может быть доволен, его молодое дарование уже точно не затеряется в дебрях шоу-бизнеса", – заключил эксперт.

Автор: 14 октября 2019, 04:13

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