Вера Брежнева официально о своей беременности

Несмотря на то, что у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Вера Брежнева публикует фотографии, на которых демонстрирует идеальную фигуру, судя по комментариям, некоторые поклонники уверены, что певица ждет ребенка. Якобы она специально обрабатывает снимки так, чтобы не был заметен ее растущий живот. Поклонники утверждают, что на видео с выступлений видны изменения в фигуре артистки.
Других смущает то обстоятельство, что в промежутках между концертами Вера Брежнева надевает свободные спортивные костюмы, по которым вообще невозможно идентифицировать, беременна она или нет.
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