Обнажившаяся дочь Веры Брежневой сразила наповал

На этот раз звездная наследница опубликовала соблазнительное фото в усыпанном стразами мини-бикини. При этом девушка приняла пикантную позу, продемонстрировав подписчикам свои будоражащие воображение формы. "Скучаю по лету", – подписала кадр Соня.
Поклонникам пришелся по душе новый пост. Они стали заваливать 18-летнюю дочь исполнительницы комплиментами. "Такая женщина красивая😇", "Прекрасная😍", "Нормальное тело", "Очень, очень крутая фотка", – не скрывали восхищения обожатели.
"Грудь – огонь!" – высказался фолловер.
Конечно, пользователи Сети не забыли упомянуть и знаменитую родительницу Сони. "Красивая и стройная, как мама", – отметила фанатка.
Напомним, что недавно звездная наследница публично поздравила с днем рождения своего бойфренда. Как писали "Дни.ру", ее избранником стал музыкант Мэтт Кэннон.
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