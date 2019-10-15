"Точно Костик гуляет": Брежнева привлекает внимание мужа "голыми" фото

В "Сторис" аккаунта знаменитости появился пикантный снимок. В кадре Вера Брежнева расположилась на белоснежных простынях в собственной постели. Из-за ракурса и позы артистка кажется обнаженной. "Готовлюсь рассказать очень классную новость", – подписала снимок певица.
Оказалось, что пикантной фотографией Вера попыталась привлечь внимание к своему концерту, который состоится 25 апреля в Москве. По словам Брежневой, подготовка к сольнику идет полным ходом.
Метод звезды многим показался сомнительным. Поклонники напомнили, что 37-летней певице не обязательно быть подчеркнуто сексуальной, чтобы ее заметили. Кто-то решил, что, раздеваясь, вокалистка хотела убить двух зайцев: заманить зрителей на концерт и обратить на себя внимание мужа, композитора Константина Меладзе.
"Начала оголяться – точно Костик гуляет", "Мы бы удивились, если бы Вера перестала себя демонстрировать, а пока все как обычно", "Голая в постели в солнцезащитных очках. Молодо, свежо, элегантно", "Ну зачем эти жалкие потуги в зрелом возрасте..." – написали интернет-обыватели о Вере Брежневой.
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