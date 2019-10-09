В скандальный фильм о Началовой решено взять "клона" Пугачевой

"Мы приняли решение о том, что в фильме "Буду рядом" главной героиней будет Юлия Качалова. Это уже окончательное решение, потому что мы потеряли всякую надежду найти компромисс", – поделился Загорский.
Он также отметил, что в съемках примет участие двойник Аллы Пугачевой, т.к. с самой Примадонной договориться, видимо, не удалось. Роль знаменитой певицы исполнит Мирабелла Стрельцова – полуфиналистка проекта "Минута славы", певица и продюсер.
"Она исполняет в моей картине роль известной российской певицы Анны Борисовны. <…> Там никто ни к чему придраться не сможет, потому что это одно лицо, это один голос. Все это вживую". – уточнил Загорский в интервью с журналистами ФАН.
Он подчеркнул, что история будет повествовать о молодой девушке Юлии Качаловой, которая приехала из провинции покорять мир шоу-бизнеса. Кинокартина расскажет о непростом пути победительницы вокального конкурса, которая в 18 лет вышла замуж за известного певца.
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