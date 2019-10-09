"Видела лишь тень": почему дочь Толкалиной скрывала любимого даже от матери

Не так давно Любовь Толкалина и ее дочь Мария дали откровенное интервью, в котором рассказали, как преодолевают острые углы в отношениях.



Сейчас между мамой и дочкой царят мир и дружелюбие. Впрочем, 18-летняя Мария живет в Санкт-Петербурге с женихом. Толкалина рассказывала, что очень тепло относится к Никите (парень Марии – прим. ред), однако так было не всегда. Актриса припомнила, что долгое время вообще не знала, с кем водится дочь.

"Достаточно продолжительное время я могла увидеть только тень Никиты у подъезда, глядя из окна в темноту. После прогулок за полночь он провожал Машу домой. Та поездка в Питер стала катализатором для нашего с Никитой знакомства. До этого Маша на все мои ненавязчивые расспросы отвечала сухо", – рассказала Любовь.

Она отметила, что Мария – человек довольно закрытый и не любит выносить личную жизнь напоказ. По этой же причине девушка старалась до последнего скрыть своего возлюбленного даже от матери. Впрочем, переживать за то, что Толкалина не примет ухажера, девушке не пришлось.

"Никита оказался приятным, ответственным молодым человеком, интересным собеседником, рассудительным, предприимчивым, простым, веселым и заботливым. Не могу не поделиться своим искренним восторгом от того, что у меня теперь двое детей. Была только Маша, а теперь еще и Никита. Бывают же такие чудеса! ", – уточнила Любовь в интервью с корреспондентами издания "7 дней".

Напомним, что не так давно Мария Михалкова-Кончаловская поделилась радостной новостью. В своем микроблоге она выложила фотографию, на которой она и ее парень. Влюбленные покрасовались кольцами для помолвки.

