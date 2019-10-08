"6 миллионов потенциальных ослов": Харламов жестко подставил россиян

Знаменитый комик Гарик "Бульдог" Харламов известен своей любовью к подкалыванию поклонников. Недавняя публикация стала еще одной выходкой звезды "Камеди клаб".

Супруг актрисы Кристины Асмус выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" обманчивую оптическую иллюзию, на которой изображено несколько ослов. Текст гласит, что при перевороте изображения животных на фото становится ровно десять. Тем не менее, дело совершенно не в восприятии мозга и не в играх светотени.

Сам Харламов подписал публикацию просто: "Отсчет пошел (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)". Текст он сопроводил смеющимся до слез смайликом, как бы намекая на то, что иллюзия является хорошо продуманной шуткой.

Впрочем, комику удалось одурачить не всех. Так знаменитый юморист Максим Галкин сразу же уличил Харламова в лукавстве. Он написал, что даже не собирался переворачивать картинку, т.к. догадался об истинном смысле фото: "А я сразу понял, что нас 6,4 млн. (на аккаунт "Бульдога" подписано именно такое количество человек – прим.ред.) потенциальных ослов, и решил не переворачивать".

Тем не менее, многие купились на выдумку звезды проекта "Камеди клаб". Актер Гоша Куценко очень эмоционально отреагировал на тот факт, что ослов на картинке никак не становится больше: "Скотина! Обманул! Я перевернул! Я пересчитал !🙉".

Ну и не остались в стороне, конечно же, простые пользователи. За час публикация набрала более 40 тысяч лайков, а уж сколько разноплановых отзывов собрала – не счесть: "Гарик, ты когда перевернул это понял?)", "Ахахах, 4 мин пыталась догнать что происходит", "Кто перевернул, тот и 10😂😂👍", "Смешно , смешно 😂 но , я все же попробовал. Мало ли ...".