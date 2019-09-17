Гарик Харламов взвыл из-за тяжелой утраты

На фотографии совсем юный шоумен запечатлен вместе с отцом, Юрием Харламовым. Они сидят за столом, который завален бумагами. Судя по всему, коллективно что-то изучают – возможно, готовят домашнее задание.
"Ровно год прошел, пап. До сих пор не верится. Скучаю. Берегите родителей!" – написал Харламов.
Звезда закрыла доступ к комментированию поста. Несомненно, поклонники скорбят вместе с кумиром, хотя и не могут этого сказать.
Напомним, что отец Харламова умер в прошлом году. Ему было 56 лет. Причину смерти артист оставил в тайне.
Родители комика развелись, когда ему было десять лет, и мальчик остался с отцом. Юрий увез сына в Чикаго, а в 19 лет Гарик вернулся в Москву. По словам друзей и родных Харламова, он перенял от отца многие качества, в частности артистизм и трудолюбие.
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