Асмус сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе

На днях звезда сериала "Интерны" приехала в Ялту на кинофестиваль "Евразийский мост". Кристина Асмус представила новый фильм "Текст", в котором исполнила одну из главных ролей.
Артистка с удовольствием общалась с поклонниками, делала селфи с гостями фестиваля. Между тем внимательные фанаты заметили, что Кристина сняла обручальное кольцо. Отсутствие украшения на безымянном пальце правой руки артистки вновь подогрело слухи о возможных проблемах в ее личной жизни.
К слову, какое-то время назад супруг Асмус – Гарик Харламов – тоже снял обручальное кольцо. Более того, звездная пара давно не появляется на публике, а в их соцсетях больше нет свежих совместных снимков.
Даже на отдых знаменитости летали поодиночке. Так, в начале сентября Кристина Асмус побывала в Турции с наследницей Анастасией, где сходила на концерт Егора Крида, а до этого мать и дочь отдохнули на Мальдивах.
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов стали мужем и женой в 2013 году. Юморист расписался с артисткой спустя два дня после того, как развелся с предыдущей супругой. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
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