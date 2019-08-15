"Гарик, ты попал": жена Харламова поразила своими способностями

Кристина Асмус, которая сейчас отдыхает на Мальдивах восхитила подписчиков своей суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.

Кристина Асмус отправилась в долгожданный отпуск на две недели вместе с дочкой Настей. Актриса не отказывается от своей социальной жизни и активно делится солнечными фотографиями, и не только. На последнем снимке жена Гарика Харламова продемонстрировала свои спортивные способности. Она вспомнила гимнастическое прошлое и сделала стойку на руках, вытянув ноги вперед. Кажется, такой трюк дается ей с легкостью – Асмус радоcтно улыбается. "Время удерживать камни", – заключила актриса.

Подписчики пришли в восторг от увиденного, их поразило то, с каким изяществом и простотой Кристина Асмус выполнила упражнение. "Круто как. Вы такая сильная при внешней хрупкости, Кристина", "Лютая", "Ничего себе, как так можно научиться, и руки должны сильные, наверное, быть", – отметили фолловеры. Многие поинтересовались, а умеет ли такое делать и супруг звезды сериала "Интерны": "Гарик тоже так сидит?", "Гарик, ты ПОПАЛ". Пока ни Гарик Харламов, ни Кристина Асмус не ответили на интересующий всех вопрос.

Напомним, что в юности актриса занималась спортивной гимнастикой и имеет разряд кандидата в мастера спорта. Прошлые навыки помогли Кристине Асмус замечательно исполнить роль гимнастки и олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее".