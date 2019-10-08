Онколог объяснил сенсационную выписку смертельно больной Заворотнюк

Врач из НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов предложил два варианта, почему Анастасию Заворотнюк, предположительно, с диагнозом "глиобластома", выписали из больницы, в которой та находилась несколько недель. Эксперт отметил, что этот вид рака не лечится в случаях, когда удаление хирургическим путем невозможно. Даже при должном лечении и получении поддерживающей терапии пациенты с таким неутешительным диагнозом живут очень недолго.
"Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением – около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали", – цитирует онколога "Звезда". По мнению эксперта, Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: лечение не помогает или нужен перерыв.
Напомним, 8 октября стало известно о том, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" покинула больницу. Якобы ее выписали еще несколько дней назад, но лишь сейчас об этом стало известно.
По некоторым данным, родные хотят перевести Анастасию Заворотнюк в другое медучреждение. Отметим, что родственники продолжают хранить молчание относительно состояния актрисы. От комментариев о выписке артистки воздержался и ее директор Стас Христов. Судя по отзывам в Сети, для общественности известие о том, что Анастасия Заворотнюк покинула клинику, стало сенсацией.
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