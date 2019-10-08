"Попахивает разводом?": указали на странные обстоятельства в истории с раком у Заворотнюк

8 октября появилась информация о том, что якобы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. При этом еще несколько недель назад сообщалось, будто у актрисы отек мозга и полиорганная недостаточность. Блогер Лена Миро поделилась своими подозрениями.

Своими рассуждениями Лена Миро поделилась в новой публикации в "Живом журнале". С самого начала блогер дала понять, что не знает, как относиться к сообщениям, касающимся Анастасии Заворотнюк: "Почти неделю я думала, стоит ли мне писать этот пост или все-таки нет? А потом решила: какого *****? Я имею полное право высказать вам свои мысли, сомнения и поделиться тем, что я думаю".

Миро призналась, что верит в чудеса. "Я очень хочу, чтобы Настя Заворотнюк осталась жива. Она мне в самом деле очень нравится. И даже если вся эта история болезни окажется похожей на "отравление" Алибасова, то пусть лучше так, я так считаю", – написала Лена.

Она предупредила, что будет интерпретировать данные так, как сама их понимает. Миро напомнила, что несколько недель назад распространилась информация о том, будто у артистки полиорганная недостаточность и отек мозга. "Настя осталась жива", – отметила блогер.

"Буквально на днях, когда шум по поводу Заворотнюк пошел на спад, его – у меня ощущение, что искусственно! – решили подогреть снова слухами", – подчеркнула Миро. Она выложила скриншот некой переписки, в которой указывалось, что актриса умерла еще несколько дней назад.

"Наутро, конечно, появилась информация, что никто не умер, а сегодня вообще сообщили, что Настю выписывают из больницы", – прокомментировала блогер последние новости о Заворотнюк. И высказала свое отношение к этим событиям: "Серьезно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было еще в истории медицины".

Лена задалась вопросом: "Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени? Попахивает разводом?"

Судя по комментариям, обстоятельства болезни Анастасии Заворотнюк показались странными не только Лене Миро. Кто-то отмечает, что до сих пор в Сети не всплыло ни единой фотографии больной артистки. Других смущает молчание ее близких. Третьи удивляются самому факту противоречивой информации о состоянии актрисы: то она чуть ли не при смерти, то ее вдруг выписывают. Наводит на размышления и отказ директора звезды "Моей прекрасной няни" Стаса Христова комментировать сообщение о выписке его подопечной из больницы.