Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк

Буквально вся страна стала молиться о здоровье Анастасии Заворотнюк, когда появились сведения о том, что она серьезно больна. По некоторым данным, популярная актриса страдает от опухоли головного мозга. Сообщалось, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" проходила лечение за границей, но затем вернулась в Россию.
Сейчас появилась новая информация об актрисе. Как утверждает телеграм-канал Mash, Заворотнюк вывезли из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение последний месяц. Артистке якобы закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.
Говорят, Анастасию выписали несколько дней назад, но она все еще находится в тяжелом состоянии. По данным Mash, лечение Заворотнюк продолжится в другом месте. Якобы так медикам сказали родственники актрисы.
Доподлинно никто не знает о том, что происходит с Заворотнюк. СМИ ссылаются на друзей, знакомых и прочее окружение звезды. Все эти люди дают весьма противоречивую информацию. Самые близкие – муж Петр Чернышев и старшие дети Анна и Майкл – хранят молчание.
Это нежелание прояснить ситуацию провоцирует распространение слухов. К примеру, на днях появились данные о том, что Анастасия Заворотнюк умерла. Оперативно выступил директор актрисы Стас Христов. Он призвал не спекулировать на теме, не распространять недостоверную информацию и прислушиваться лишь к сообщениям "официальных" СМИ.
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