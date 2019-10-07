"Уже понятно, кем этот мальчик будет": Бородина взорвалась от вида сына известной актрисы

Российская знаменитость отреагировала на фото, судя по всему, сделанное папарацци. В кадре Шарлиз Терон идет по улице с сыном. Мальчик шагает без обуви, он облачен в розовый купальник. Ксения Бородина высказалась по поводу внешнего вида наследника голливудской дивы в "Сторис" своего "Инстаграм".
Звезда шоу "Дом-2" подчеркнула, что толерантность, толерантности рознь. И излишняя свобода сыну Терон явно не на пользу. Ксения Бородина уверена, что вседозволенность сломала мальчику психику.
"Сами губят психику своих детей. Терон – знаменитая актриса. На нее многие равняются. Вы все уже знаете, что я думаю на эту тему. Но каждый раз для меня шок, когда на пацаненка розовый купальник надевают… Уже понятно, кем этот мальчик будет и как он будет себя вести", – отметила российская знаменитость.
Теледива отметила, что в детстве хотела стать птицей, но это не значило, что ее мать должна была приделать ей крылья и отправить в таком виде гулять. После Ксения Бородина спросила свою младшую дочь Тею, кем та мечтает быть. Девочка, не задумываясь ответила – единорогом. Звезда шоу "Дом-2" подчеркнула, что никогда не согласиться отпустить девочку с искусственным рогом на голове. Шок просто, просто шок!" – взорвалась Ксения Бородина.
Напомним, Шарлиз Терон поклонница гендерно-нейтрального воспитания. Последователи этой идеи дают ребенку возможность опробовать себя в различных ролях и выбрать ту, которая будет соотноситься с их пожеланиями, то есть не делать то, что "положено" мальчику или девочке, а решать самому. Сын голливудской звезды очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка не возражает.
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