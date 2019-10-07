"Уже понятно, кем этот мальчик будет": Бородина взорвалась от вида сына известной актрисы

Звезда шоу "Дом-2" не смогла пройти мимо нового снимка, на котором запечатлена голливудская дива Шарлиз Терон со своим сыном. Телеведущая Ксения Бородина осудила американскую актрису.

Российская знаменитость отреагировала на фото, судя по всему, сделанное папарацци. В кадре Шарлиз Терон идет по улице с сыном. Мальчик шагает без обуви, он облачен в розовый купальник. Ксения Бородина высказалась по поводу внешнего вида наследника голливудской дивы в "Сторис" своего "Инстаграм".

Звезда шоу "Дом-2" подчеркнула, что толерантность, толерантности рознь. И излишняя свобода сыну Терон явно не на пользу. Ксения Бородина уверена, что вседозволенность сломала мальчику психику.

"Сами губят психику своих детей. Терон – знаменитая актриса. На нее многие равняются. Вы все уже знаете, что я думаю на эту тему. Но каждый раз для меня шок, когда на пацаненка розовый купальник надевают… Уже понятно, кем этот мальчик будет и как он будет себя вести", – отметила российская знаменитость.

Теледива отметила, что в детстве хотела стать птицей, но это не значило, что ее мать должна была приделать ей крылья и отправить в таком виде гулять. После Ксения Бородина спросила свою младшую дочь Тею, кем та мечтает быть. Девочка, не задумываясь ответила – единорогом. Звезда шоу "Дом-2" подчеркнула, что никогда не согласиться отпустить девочку с искусственным рогом на голове. Шок просто, просто шок!" – взорвалась Ксения Бородина.

Напомним, Шарлиз Терон поклонница гендерно-нейтрального воспитания. Последователи этой идеи дают ребенку возможность опробовать себя в различных ролях и выбрать ту, которая будет соотноситься с их пожеланиями, то есть не делать то, что "положено" мальчику или девочке, а решать самому. Сын голливудской звезды очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка не возражает.