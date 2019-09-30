Покинувшая Россию Бородина сделала важное признание

Телеведущая рассказала о переоценке ценностей. Только отправившись в путешествие с мужем по США, Ксения Бородина осознала, почему так важно выбираться из дома и ехать в другие края.

Уехав в Америку, в своем "Инстаграм" звезда призналась, что тут же ожила. Она отметила, что путешествие меняет человека, заставляет перераспределить приоритеты. По словам Ксении Бородиной, это перезагрузка, помогающая вырваться из привычной суеты и рутины и заставить голову по-другому работать.

Знаменитость отметила, что только в путешествии можно обрести истинного себя, понять, чего ты на самом деле желаешь, в какой среде хочешь находиться и какими людьми желаешь себя окружить. "Я в путешествиях становлюсь спокойнее и вообще начинаю на этот мир смотреть по-другому. Скажу честно, меня ненадолго хватает, но ощущение, что там жизнь проходит мимо, а тут она кипит. Наверное, это только ощущения, но наш бешеный ритм в Москве не дает времени на жизнь! Мы летим, бежим, спешим вечно, мчимся...", – сделала важное признание Ксения Бородина.

Телеведущая также отметила, что в поездке по Калифорнии жизнь для нее кипит. "В путешествиях ты сразу живой, а там будто искусственный, дома будто робот, тебя запустили, и ты живешь жизнью сурка, а тут будто просыпаешься, начинаешь смотреть по сторонам и вдыхать эту жизнь", – сообщила Ксения Бородина.

Как писали "Дни.ру", ранее звезда поделилась подробностями их с супругом путешествия. Сначала пара на машине посетила Лос-Анджелес, где повеселилась в парке развлечений, а потом отправилась в Беверли-Хиллз. Далее путь Ксении Бородиной и Курбана Омарова лежал в Лас-Вегас, где они не смогли пройти мимо знаменитых казино.