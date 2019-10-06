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"Иногда этим занимаюсь": Богомолов рассказал о своем женском начале

Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
На презентации своей книги "Так говорил Богомолов" ее автор поразил поклонников заявлением, что вынужден регулярно бороться со своим женским началом.
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Мероприятие состоялось в минувшую субботу, 5 октября. Оно носило название Pioner Talks. В его рамках режиссер откровенно признался, что неслучайно дал своей книге такое название. Мужчина уточнил, что ему очень нравиться эпатировать публику и вызывать у людей яркие шокированные реакции.

Кроме того, супруг Ксении Собчак рассказал, что ему приходится бороться со своим женским началом. По словам знаменитости, ему не хватило самовыражения в ГИТИСе и теперь хочется всячески продемонстрировать часть своей сути.

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"У меня постоянно происходит вот тэта борьба с женским началом, когда, конечно же, очень хочется показаться... Я не наигрался. Обычно сперва идут в актеры, потом в режиссеры. Я пошел сразу на режиссуру, и мне как-то не хватило... Поэтому я иногда этим занимаюсь," – сказал Константин.

Кроме того, как передает издание Teleprogramma.pro, мужчина решил предаться философским вопросам. Он порассуждал о жизни театра и о его значении в повседневном быте обычного человека.

"Театр я использую как ту историю, которая помогает мне выживать и жить. Это технологии, которые очень сложно, но очень четко соотносятся с жизнью", – сказал режиссер, – "Технологии театра помогают выживать в жизни. Технологии театра помогают отстраивать жизнь определенным образом, взаимодействовать с людьми, общаться. Театр помогает жить."

Автор: 6 октября 2019, 11:10
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