"Иногда этим занимаюсь": Богомолов рассказал о своем женском начале

Кроме того, супруг Ксении Собчак рассказал, что ему приходится бороться со своим женским началом. По словам знаменитости, ему не хватило самовыражения в ГИТИСе и теперь хочется всячески продемонстрировать часть своей сути.
"У меня постоянно происходит вот тэта борьба с женским началом, когда, конечно же, очень хочется показаться... Я не наигрался. Обычно сперва идут в актеры, потом в режиссеры. Я пошел сразу на режиссуру, и мне как-то не хватило... Поэтому я иногда этим занимаюсь," – сказал Константин.
Кроме того, как передает издание Teleprogramma.pro, мужчина решил предаться философским вопросам. Он порассуждал о жизни театра и о его значении в повседневном быте обычного человека.
"Театр я использую как ту историю, которая помогает мне выживать и жить.
Это технологии, которые очень сложно, но очень четко соотносятся с
жизнью", – сказал режиссер, – "Технологии театра помогают выживать в жизни. Технологии театра
помогают отстраивать жизнь определенным образом, взаимодействовать с
людьми, общаться. Театр помогает жить."
Популярные темы форума
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик
Имя для кошки
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.