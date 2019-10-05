"Что сказала мама?": дочь Толкалиной и Кончаловского выходит замуж

А недавно юноша стал инициатором дополнительной радости Марии. Парень сделал ей предложение руки и сердца в кафе "Фрида", чем дочь знаменитых родителей поспешила поделиться на личной странице в социальной сети "Инстаграм".
" Мне тут нашептывают на ушко.... Разное...интересное💜 Обмолвилась, что помолвлены))) (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", – подписала художница трогательную публикацию. В кадре Михалкова-Кончаловская плачет от радости, но в то же время демонстрирует вместе со своим избранником кольца на безымянных пальцах.
Поклонники девушки пришли в восторг от такой замечательной новости. Многие поспешили пожелать молодым всего наилучшего, правда, некоторые выразили беспокойство – как отреагируют звездные родители на такие перемены в жизни своего ненаглядного чада.
"Мы чего-то пропустили, Маш! Оно так заманчиво приятно на правом безымянном пальце👏👏👏❤️поздравляю и много много совместного счастья", " И шо сказала мама?🤣😘", "На долгие годы... Очень рада за вас с Никитой... ❤️," – написали пользователи.
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