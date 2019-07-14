Юная дочь Любови Толкалиной обнажилась перед камерой
На первом фото она лежит на гальке в черном бикине, а на втором стоит на фоне облаков и моря. Серию кадров она сопроводила строчками из песни Толкиена, автора "Хоббита" и "Властелина колец". "Я обожаю баллады Толкиена. Особенно песни из Сильмариллиона. А вас какие песни вдохновляют?", – поинтересовалась Мария у подписчиков.
Поклонники начали щедро осыпать девушку комплиментами. "Какая же вы тоненькая. Былинка", "Какая умница!", "Красавица!", "Шикарно!", – восторгались верные фанаты.
Отметим, Мария часто удивляет фолловеров различными изменениями во внешности. Недавно она сменила цвет волос на фиолетовый, также она постоянно пополняет коллекцию татуировок на своем теле. Впрочем родители одобряют такие преображения в отличие от подписчиков.
Напомним, на днях юная девушка дебютировала на сцене вместе со своей матерью. По случаю дня города Калининграда перед огромной аудиторией они читали стихотворения Александра Пушкина и Беллы Ахмадуллиной. Она опубликовала видео с этого мероприятия в своем Instagram. В подписи она отметила, что для нее было честью выступать на празднике.
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