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"Сестричка" влезла и сюда: Исаева снимается в фильме про покойную Началову

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Съемки байопика (биографического сериала) о певице Юлии Началовой в самом разгаре. Но проходят они в обстановке строжайшей секретности. Первый канал долго не подтверждал факт работы над картиной. Теперь вскрываются любопытные подробности.
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Юлию Началову в картине сыграла молодая актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотил Алексей Гаврилов (Леман). Оба играли в сериалах на ТНТ. Марина появлялась в "Барвихе", Алексей – в "Универе". Оба участвовали и в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Интересно, что реальный Евгений Алдонин не в курсе происходящего. "Никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал", – заявил он журналистам.

Зато в курсе пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева. Сама певица считала ее "сестричкой", доверяла многие тайны. Исаева участвовала в организации похорон подопечной в марте этого года и до сих пор остается другом семьи Началовой. В многосерийной драме Первого канала она играет камео. И для многих ее появление станет шоком.

Вообще, камео – небольшая роль, в которой популярная личность либо изображает "саму себя", либо выступает в совершенно неожиданном для себя образе. Исаева в ленте о Началовой предстанет пресс-секретарем, т. е. выступит в привычной для себя роли. Несколько сцен с ее участием были на днях отсняты в одном московском дворе, и соседи видели, как Анна отлично вжилась в роль.

Личные вещи и платья Началовой режиссеры картины – Евгений Попов, Владимир Баранов и Дмитрий Пуговкин – используют активно в качестве реквизита для достоверности. Часть сцен воссоздана по имеющимся у Исаевой фотографиями и видеороликам.

Автор: 4 октября 2019, 11:19
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
И кто этот фильм будет смотреть??? При жизни никому не нужна была, а сейчас тем более, если только родители
Гость
Ответить
Как уже надоели с этой звездой Началовой.Вон какие великие люди умирают ,а про них только пишут два слова.Кто она такая чтобы про нее столько писать.
Гость
Ответить
Невероятная гадость. Продюсеры, инвесторы не понимают, что на.<цензура>. этот фильмец никому не нужен будет, выброшенные деньги! Или это отмыв денег??
Галина Галочкина
Ответить
Какая гадость....
Гость
Ответить
Эта самозванка-сестричка сделали из трагедии комедию! Ушлая баба!
1

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