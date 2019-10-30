Лидия Вележева разбуянилась на борту "Аэрофлота"

За неподобающее поведение актрису вывели с борта самолета, который должен был лететь из Москвы в Тель-Авив. Из-за ее неадекватных выходок рейс задержали на два часа.
На записи свидетелей видно, как Вележева пристает и унижает проходящих мимо людей. Одной из ее жертв стал 41-летний мужчина. Артистка публично насмехалась над ним, каждым своим словом все больше втаптывая пассажира в грязь. Очевидно, что ни в чем не повинный представитель сильного пола уже находился на грани срыва.
"Я – актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными", – кричала Лидия летевшим тем же рейсом пассажирам "Аэрофлота".
Не выдержав такого хамского поведения, кто-то из присутствующих на борту обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов моментально отреагировали на жалобу. Вележеву скрутили и повели на выход.
"Подождите, да подождите", – пыталась остановить полицейских звезда.
По мнению наблюдавших за этим представлением пассажиров, Лидия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Судя по всему, это и стало причиной ее неадекватного поведения на борту самолета "Аэрофлота".
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