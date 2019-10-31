Актер Гуськов назвал сенсационную причину дебоша Вележевой в самолете

Лидия Вележева должна была вылететь в Тель-Авив вместе с Марией Порошиной и Валерием Яременко, чтобы сыграть в Израиле спектакль "Территория страсти". Но с рейса ее сняли. В Сети распространились видео, снятых пассажирами, на которых видно, что артистка ведет себя вызывающе и конфликтует с бортпроводниками.
Очевидцы инцидента рассказали, что якобы Лидия Вележева отказывалась пристегнуться, дергала за волосы женщину и нецензурно выражалась. Тогда экипаж попросил ее покинуть самолет, тем самым задержав отправление. Та снова отказалась. В итоге, выводить артистку пришлось прибывшим на место полицейским, причем под руки.
Скандальную ситуацию прокомментировал муж актрисы, актер Алексей Гуськов. "Я ничего не знал о произошедшем, поскольку находился на озвучании, а когда включил телефон, то посыпались сообщения. Долго не мог дозвониться до Лидии. Связь была плохая. А когда все-таки дозвонился, Лидия рыдала", – сообщил артист.
Он категорически опроверг сообщения о том, что актриса была пьяна. "Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса", – цитирует Алексея Гуськова "Московский комсомолец".
Согласно данным News.ru, артист заявил, что причиной неадекватного поведения его жены в самолете стало действие снотворного. Впрочем, судя по комментариям пользователей Сети, это объяснение они сочли странным и даже сенсационным. По данным телеканала "Пятый канал", в крови Лидии Вележевой обнаружили 0,43 промилле алкоголя, хотя она ранее заявила, что не употребляет алкоголь.
Сама Лидия Вележева категорически не согласна с этим и не скрывает своего возмущения. "То, что произошло, это просто безобразие. Я буду разбираться по-другому", – пригрозила актриса "Пятому каналу".
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