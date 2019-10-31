Актер Гуськов назвал сенсационную причину дебоша Вележевой в самолете

в Сети распространились видео инцидента в самолете с участием Лидии Вележевой. Артистка вела себя крайне странно, в итоге полицейские ее вывели под руки из салона. Скандальную ситуацию прокомментировал муж артистки Алексей Гуськов.

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