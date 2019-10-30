"Настоящий пахарь": Навка ответила сомневающимся в честной победе ее дочери

В августе 2014 года фигуристка подарила мужу Дмитрию Пескову, который занимает должность пресс-секретаря российского президента, дочь Надежду. В двухлетнем возрасте малышку отдали на фигурное катание и уже к пяти годам она одержала свою первую победу. В июне этого, 2019 года, дочь олимпийской чемпионки стала первой на открытых юношеских соревнованиях.
После, в начале октября, Надежда Пескова принесла домой вторую медаль. Сегодня же, 30 октября, малышка вновь одержала победу. Татьяна Навка рассказала о радостном для нее событии в личном "Инстаграм".
"Пока мама готовится к гастролям в Санкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает! 👼 Вот такой замечательный результат у нас сегодня – 1 место 🏆🥇⛸️!!! Очень горжусь своей маленькой трудяжкой-чемпионкой!!!🙏🙏🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", - написала фигуристка.
Ниже Татьяна Навка добавила, что своими успехами Надя обязана только себе самой, а не родителям с громкими фамилиями. "Многие могут сказать, что это же дочь Пескова и Навки, конечно, ей другое место и не дадут! А я хочу сразу сказать, что результаты моей дочери, только ее! 👆🏻👆🏻👆🏻 Она с раннего детства настоящий пахарь, тренируется по 2 раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! А у кого есть вопросы, то рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований и детишек поддержите, да и вопросы отпадут))) 😉", – резюмировала Татьяна Навка.
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